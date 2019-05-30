Виктория Азаренко: Мы зарабатываем деньги, играя для публики 10 30.05.2019, 22:11

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Виктория Азаренко

Белоруска поделилась впечатлениями от матча с первой ракеткой мира Наоми Осакой.

Вас сегодня поддерживал весь стадион. Это заводило?

- Конечно! Люди хотели, чтобы матч продолжался, и атмосфера была очень приятной. Мы ведь играем не только для себя, но и для публики. Я играю в теннис, чтобы выходить на такие корты перед таким количеством зрителей. Теннис — это шоу. Мы зарабатываем деньги, играя для публики. Мне кажется, некоторые игроки об этом иногда забывают и думают, что это только о них и для них, - цитирует Азаренко «Прессбол».