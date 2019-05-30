Трамп: Китай может пожалеть о своем отказе от достигнутых договоренностей 5 30.05.2019, 22:13

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Трамп заявил, что введенные Китаем пошлины слабо отразились на инфляции в США.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что Китай «с радостью заключил бы» новое торговое соглашение с Соединенными Штатами и может пожалеть о своем решении отказаться от части достигнутых договоренностей, передает «Голос Америки».

«У нас была договоренность, а они ее разорвали, – сказал Трамп, выступая в четверг в Белом доме. – Думаю, если бы им пришлось сделать это снова, они бы не поступили так, как поступили».

По словам Трампа, введенные им пошлины на китайские товары объемом в сотни миллиардов долларов, заставили некоторые компании перенести производство из Китая в другие страны.

«Я считаю, что у нас очень хорошо идут дела с Китаем», – добавил президент, отметив, что введенные пошлины слабо отразились на инфляции в США.

Торговые переговоры между представителями двух крупнейших экономик мира недавно прервались, однако министр финансов Стивен Мнучин сказал, что, скорее всего, отправится в Пекин «в ближайшем будущем», чтобы продолжить переговоры.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй, беседуя с журналистами в Пекине в преддверии официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, обвинил США в «откровенном экономическом терроризме».

Пекин и Вашингтон ведут торговую войну с июля прошлого года, когда Трамп ввел первые пошлины на китайские товары, что повлекло за собой череду взаимных тарифных мер. В декабре прошлого года Трамп и Си Цзиньпин договорились о деэскалации и начали переговоры, направленные на достижение долгосрочного торгового соглашения.

Однако недавно Трамп ввел пошлины на дополнительные китайские товары объемом 200 миллиардов долларов, обвинив Пекин в нарушении обещаний о проведении структурных изменений в экономической политике. Он пригрозил добавить пошлины на все китайские товары, то есть еще на 300 миллиардов долларов.

Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее, а действия администрации Трампа назвал «экономическим запугиванием».

Пекин в ответ на шаги Трампа анонсировал новые пошлины на американский экспорт объемом 60 миллиардов долларов, которые вступят в силу в субботу.

В среду китайская газета «Жэньминь жибао» предупредила, что Китай может прекратить экспорт редкоземельных металлов в США в качестве рычага воздействия в рамках торговой войны. Редкоземельные металлы – это 17 химических элементов, которые используются в производстве многих категорий товаров, от смартфонов и другой высокотехнологичной электроники до военной техники.