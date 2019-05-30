Белоруска придумала юбку-сумку, в которой удобно носить даже пиво 4 30.05.2019, 22:31

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Любовь Полянская рассказала, как ей пришла в голову идея сделать такую юбку.

«Я стояла в очереди на лоукост в аэропорту и понимала, что вещи из маленькой сумочки, которую мне не дают пронести в ручной клади, придется распихивать по карманам. И сильно пожалела, что не в широкой юбке, под которой можно было бы привязать пакет», — вспоминает Любовь Полянская. Через несколько месяцев она летела уже в своем изобретении с сувенирной тарелкой под юбкой, пишет «Онлайнер».

Любовь делает проект с мужем Владимиром.

Фото: onliner.by

— Я сделала юбку для себя, после чего мне пришла идея масштабироваться: если нужно мне, то нужно и кому-то еще, — рассказывает девушка. — Я, как фотограф, знаю, что такое распределять вес внизу. Плюс такая фишка была у британок в конце 19-го века, когда сначала привязывался карман, а на него — юбка с удобным доступом.

Сначала надевается подъюбник.

Фото: onliner.by

Внутри один огромный карман и несколько маленьких: для ключей, телефона, документов.

Фото: onliner.by

Любовь сделала три варианта юбок.

— Это пока не первая партия, а тестовые образцы для «крауда». Завтра будут тестовые примерки. Если понравится, то их будут шить через Ulej по цене в 70 рублей.

После обещают цену в 120.

Фото: onliner.by

— Страхов много. Из объективного: мы не сможем сделать узкую юбки или слишком короткую. Но в ней не жарко, в ней удобно, это лен.

Фото: onliner.by

Что можно накидать внутрь?