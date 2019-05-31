Трамп ввел пошлины на все товары из Мексики 2 31.05.2019, 7:34

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

По плану президента США, это должно привести к снижению числа нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп хочет ограничить число нелегальных мигрантов, пересекающих границу США со стороны Мексики, с помощью пошлин на мексиканскую продукцию. Это следует из сообщения пресс-службы Белого дома, распространенного вечером в четверг, 30 мая, передает dw.com.

Начиная с 10 июня 2019 года, все без исключения товары из Мексики будут облагаться в США штрафными таможенными пошлинами в размере пяти процентов от их стоимости. К 1 октября эти ставки постепенно поднимутся до 25 процентов, если Мексика не предпримет действенных мер для снижения числа нелегальных мигрантов, попадающих Соединенные Штаты через территорию этой латиноамериканской страны, говорится в документе.

Ели Вашингтон придет к заключению, что Мехико прилагает эффективные усилия, "чтобы побороть миграционный кризис", пошлины будут отменены, подчеркнул глава Белого дома.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2019 г.

По мнению Трампа, на сегодняшний день Мексика кооперирует с США лишь "пассивно" в вопросе препятствования проникновения в страну нелегальных мигрантов. В результате в США попадают члены преступных банд, контрабандисты, торговцы людьми и наркотиками, заявил политик.

Сложившееся положение Трамп назвал "чрезвычайной ситуаций и исключительной угрозой национальной безопасности и экономике Соединенных Штатов".

Мексика обещает "решительные" ответные меры

Замглавы МИД Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде назвал планируемые меры "катастрофическими". "Если эта угроза будет исполнена, это будет иметь исключительно серьезные последствия", - заявил мексиканский дипломат, добавив, что в данном случае Мексика будет вынуждена принять "решительные" ответные меры.

По данным пограничной службы полиции США, число незаконных пересечений границы со стороны Мексики за последние месяцы возросло. С октября 2018 по апрель 2019 года сотрудники полиции задержали 530 тысяч нелегальных мигрантов. Это на 10 тысяч больше, чем за весь предшествующий год, сообщает dpa.