«Прокуратура решила, что жалоба о массовых задержаниях цыган – это горячая картошка» 31.05.2019, 7:43

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Фото: «Радыё Свабода»

Могилевские правозащитники ведут борьбу за права ромов.

Десять дней назад правозащитники «Могилевской весны» Алексей Колчин, Борис Бухель и Александр Бураков направили в прокуратуру Могилевской области жалобу на действия начальства УВД Могилевского облисполкома и сотрудников милиции, сообщает mspring.online.

По их мнению, массовая облава силовиков на рома после убийства (или суицида) лейтенанта милиции Евгения Потаповича – это дискриминация по этническому признаку и нарушение прав цыган.

Правозащитники попросили разобраться в действиях милиции и привлечь к ответственности виновных. Кроме того, они попросили принять меры для последующей отставки начальника УВД Могилёвского облисполкома, который допустил столь топорный подход подчиненных к своим обязанностям.

Однако за десять дней прокуратура не смогла разобраться, кто должен рассматривать жалобу. 23 мая областное ведомство перенаправила жалобу Колчина, Бухеля и Буракова в городскую прокуратуру.

Уже на следующий день прокурор города Николай Вульвач вернул жалобу в областную инстанцию.

— Пока это все, что есть по нашей жалобе, которую, видимо, считают «горячей картошкой» и перекидывают друг другу. При этом мы считаем, что вопрос о действиях начальствующего состава УВД Могилевского облисполкома может рассматривать только областная прокуратура – хотя бы потому, что это областной уровень, — считает правозащитник Александр Бураков.

По его словам, «Могилевская весна» ожидает, что «следующим этапом игры в горячую картошку» станет пересылка жалобы в само Управление внутренних дел облисполкома:

— К сожалению, практика показывает, что жалобы в прокуратуру любого уровня в итоге рассматривают те, на кого они были написаны. Мы готовы к любому исходу рассмотрения и будем принимать меры в зависимости от того, что будет сказано в ответе на нашу жалобу.