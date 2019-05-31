Bloomberg: Россия отказалась продавать С-400 Ирану 4 31.05.2019, 7:50

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По данным журналистов, решение об отказе принимал лично Путин.

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что Россия отказалась продавать Ирану зенитно-ракетные комплексы С-400.

Причиной стало опасение того, что поставки усилят напряженность на Ближнем Востоке.

По данным журналистов, решение об отказе принимал лично президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что между США и Турцией возникли разногласия после решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана закупить российские ЗРК С-400.

29 мая в России заявили, что поставка Турции систем ПВО С-400 ведется раньше изначально запланированных сроков по просьбе Анкары.

Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

Вооруженные силы США рассматривают возможность отказаться от обучениятурецких пилотов на истребителях F-35 в связи с прогрессом в переговорах Турции и РФ о покупке ЗРК С-400.