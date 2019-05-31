закрыть
31 мая 2019, пятница, 10:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Из России в Беларусь пытались ввести бивни мамонта, которым 10  тысяч лет

4
  • 31.05.2019, 8:14
  • 1,568

Машина с ценным грузом была остановлена на автодороге Москва — Минск.

Бивни мамонта, возраст которых 10 тысяч лет нелегально пытались вывезти злоумышленники из России в Беларусь. Машина с ценным грузом была остановлена на автодороге Москва — Минск, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«На автодороге Москва — Минск полицейскими остановлен грузовой автомобиль, который следовал из Москвы в Республику Беларусь. В нем находилось более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет. По предварительной информации палеонтологические материалы были добыты в Якутии. Разрешительные документы Министерства культуры Российской Федерации на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Министерства культуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурными ценностями у водителя отсутствовали», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Груз изъят и направлен на палеонтологическую судебную экспертизу. Согласно заключению, 2 бивня мамонта и 3 их фрагмента представляют особую культурную ценность, примерная стоимость которых превышает 650 тысяч рублей (21 тыс. белорусских рублей).

Возбуждено уголовное дело, организаторы преступления устанавливаются, информирует российское ведомство.


популярное за неделю

Мнение

Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции Дмитрий Растаев
Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип