Трамп открыл «ящик Пандоры» 1 31.05.2019, 8:21

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Инвесторы готовятся к новой холодной войне на многие годы.

Рэй Далио называет это "долгой идеологической войной". Марк Мобиус не надеется на быстрое разрешение конфликта. А Стивен Джен говорит, что мы наблюдаем начало боя из 15 раундов, пишет "Блумберг" (перевод – finanz.ru).

По мере того как США и Китай спорят по самым разным вопросам, от торговли до технологий, некоторые из крупнейших участников инвестиционной отрасли готовятся к затяжному конфликту супердержав и корректируют свои портфели соответствующим образом. Мобиус, к примеру, избегает акций китайских экспортеров и вкладывается в компании, которые ориентированы на внутренний рынок.

"Это противоборство будет затяжным процессом, который, вероятно, будет продолжаться на протяжении всей нашей карьеры, - сказал Джен, бывший экономист Международного валютного фонда и Morgan Stanley, который сейчас управляет компанией Eurizon SLJ Capital, курирующей хедж-фонд и оказывающей консалтинговые услуги. - Мы как инвесторы и аналитики должны не спешить и стараться не просто реагировать на последние новости. Необходимо понимать экономические мотивы и культурные различия".

Ставки на ослабление напряженности, которые подтолкнули акции к рекордным максимумам всего четыре недели назад, быстро сходят на нет.

По словам Далио, основателя Bridgewater Associates, конфликт выходит далеко за рамки торговой войны. По мере того как Китай становится мировой державой, способной бросить вызов США, эти страны ждут "самые разнообразные" столкновения из-за различных подходов к госуправлению, бизнесу и геополитике, написал он в серии постов в LinkedIn в этом месяце, не комментируя свои инвестиции.

Даже если Дональду Трампу и Си Цзиньпину удастся заключить торговую сделку (президенты должны встретиться на саммите "Группы 20" в июне), Китай и США продолжат конфликтовать по таким вопросам, как технологии, в обозримом будущем, ожидает Мобиус.

"Мы вступили в новую игру - Трамп на самом деле открыл ящик Пандоры", - сказал в интервью Блумберг ТВ ветеран развивающихся рынков, покинувший в прошлом году Templeton Asset Management и выступивший одним из учредителей Mobius Capital Partners. Он упомянул Индию, Вьетнам и Бангладеш в качестве потенциальных бенефициаров, поскольку конфликт побуждает производителей расширять присутствие в странах за пределами Китая.