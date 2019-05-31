Ученые выдвинули новую гипотезу о природе шаровой молнии 5 31.05.2019, 9:12

4,343

До сих пор неразгаданный феномен получил новое объяснение.

Российский ученый Владимир Торчигин предположил, что это природное явление вызвано преломлением фотонов света в пузыре из воздуха, сообщает nv.ua.

Впервые обнаруженная в XIX столетии, шаровая молния до сих пор остается предметом споров и разногласий в научном сообществе. Пока существуют только гипотезы о природе возникновения шаровой молнии, поскольку никаких достоверных физических объяснений этого феномена не обнаружено.

Как пишет Science Alert, в начале 2000-х представитель Российской академии наук Владимир Торчигин предположил, что шаровая молния — это просто мельчайшие частицы света — фотоны, — которые замкнуты в своего рода воздушном пузыре, размером с грейпфрут, и не имеют ничего общего с высвобождением электрического заряда в атмосфере.

Неоднозначная гипотеза российского ученого обрела серьезные доказательства, когда пару лет назад в Китае шаровую молнию случайно засекли спектрографы, и специалисты исследовали ее электромагнитный спектр.

Несмотря на то, что ученые со всего мира, включая самого Торчигина, неоднократно дополняли и переделывали гипотезу, учитывая последние актуальные данные, российский исследователь пришел к выводу, что шаровая молния появляется за счет электрического сжатия воздуха и света внутри него.

Этот эффект называют электрострикционным давлением или силой Абрахама-Лоренца, — колебаниями частиц воздуха при поглощении электромагнитного излучения. Торчигин пишет, что при «правильных условиях» и с учетом сильном электромагнитном излучении от удара молнии, в атмосфере проявляется редкий оптический эффект, когда сжатый воздух мешает свободному движению свет (фотонов) и буквально запирает его в тонком шарообразном слое.

Подобно линзе, этот шар преломляет свет, который вращается внутри него во всех направлениях, что, собственно, и является шаровой молнией по предположению Торчигина.

Автор исследования также предложил несколько физических моделей, которые могут экспериментально доказать или опровергнуть его гипотезу. Правда, даже такое описание не объясняет другие, более сложные виды шаровых молний, которые наблюдали ученые.