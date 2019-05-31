Ребекка Хармс: Победу над РФ в Гамбурге нужно закрепить Ребекка Хармс, «Европейская правда»

31.05.2019, 9:25

Ребекка Хармс

Депутат Европарламента призвала ЕС усилить давление на Кремль.

Несколько дней назад Международный морской трибунал в Гамбурге вынес решение в пользу Украины и постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 моряков, которые были задержаны на трех кораблях украинского флота в ноябре прошлого года после нападения береговой охраны России.

С тех пор 24 украинца находятся в российской тюрьме.

Россия не принимала участия в судебном процессе в Гамбурге – российское руководство пыталось игнорировать Трибунал.

При этом украинская сторона заслужила аплодисменты со всего мира своим успехом в суде. В частности, аплодисменты совершенно справедливо отмечали работу заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль.

Говорят, что теперь Россия собирается освободить украинских моряков.

Это было бы большим облегчением. Это также показало бы, насколько важной была международная кампания солидарности и Международный суд по морскому праву для захваченных моряков.

Но кроме аплодисментов за работу юристов в Гамбурге международное сообщество должно, наконец, сделать больше для укрепления позиций Украины перед лицом агрессивной политики Путина.

Атака в Керченском проливе была одной из многих ужасных признаков продолжающейся российской эскалации в Украине. И она возобновила проверку международной солидарности с Украиной, государством, часть которого с 2014 года оккупирована ядерной Россией, с которой Россия воюет из-за того, что Украина хотела и получила Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Я использую решение суда в Гамбурге как возможность повторить то, что я сказала 13 мая на Совете иностранных дел в Брюсселе, где мы подводили итоги десяти лет Восточного партнерства. Несмотря на многочисленные проблемы социально-экономической трансформации в ассоциированных с Евросоюзом Грузии, Молдове и Украине, у этих государств также есть значительный прогресс. Сейчас мы видим захватывающее демократическое пробуждение в Армении.

Хотя в этих странах происходят очень разные процессы, почти все они сталкиваются с серьезным общим и пока неразрешенным вызовом.

Почти все наши восточные партнеры пострадали от агрессивного курса Путина, хотя и в разной степени.

Ни одна из этих стран не сможет преодолеть российскую агрессию, или оккупацию, или контроль над частью страны, используя только собственные ресурсы.

Каким бы рассудительным ни был ответ Запада на начало российской оккупации и войны против Украины – не искать военного решения, а положиться на санкции и дипломатию, – настолько же слабой эта концепция представляется украинцам сейчас.

Нападение на военно-морские корабли и российская "дипломатия пушек" в Азовском море, а также указ Путина о раздаче российских паспортов на Донбассе показывают, что Россия просто продолжает внедрять свою агрессивную политику и нарушать международные права и договоры. Также Путина явно поощряет стабильная немецкая поддержка проекта "Северный поток-2".

В то же время поддержка безусловного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, осуществляемая многими западными государствами во главе с Германией и Францией, не облегчит ситуацию.

Увидит ли Путин основания уступать, если Старая Европа, включая Германию, продолжает сближаться с ним, игнорируя и отклоняя протесты государств Центральной и Восточной Европы? На самом деле такое разделение ЕС – именно то, чего хочет Путин.

Германия и Франция должны прекратить поддерживать безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Вместе с другими странами ЕС они должны обязать российское правительство прекратить блокаду Керченского пролива. Они должны добиться свободы для азовских моряков и всех незаконно заключенных украинцев, находящихся в России, в оккупированном Крыму, в частях Восточной Украины, контролируемых Россией.

Указ Путина о раздаче российских паспортов в Украине должен быть отозван.

Более того, нужно заново начать вывод российского оружия и военных из Украины.

Германия и Франция не должны игнорировать Минские соглашения, которыми так любят хвастаться в Париже и Берлине, и игнорировать их вопиющие нарушения ради своих экономических интересов. Они должны сделать больше для соблюдения Минских соглашений. В том числе – выдвигая условия для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Тем самым они сделали бы что-то для мира и справедливости в Украине и за ее пределами и для преодоления разрыва между Востоком и Западом в Евросоюзе.

Я полностью согласна с Павлом Климкиным, который заявил на заседании Совета в Брюсселе, что Минские соглашения умрут, если Россия безоговорочно вернется в Совет Европы даже после начала раздачи паспортов и на фоне "дипломатии пушек" в Азовском море.

Решение в Гамбурге об освобождении моряков должно быть учтено при уточнении условий для возвращения делегации Думы в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Я понимаю желание российского гражданского общества сохранить возможность обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Это можно будет делать, пока Россия остается членом Совета Европы. Но те, кто нуждается в сохранении Страсбургского суда для РФ, должны быть особенно заинтересованы в том, чтобы обязать российское правительство уважать решения международных судов и учреждений.

Ребекка Хармс, депутат Европарламента от Германии, «Европейская правда»