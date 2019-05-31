СМИ: в КНДР казнили пять дипломатов из-за неудачного саммита в Ханое 2 31.05.2019, 9:43

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Фото: РИА Новости

Ким Чен Ын остался недоволен последней встречей с Трампом.

Спецпредставитель КНДР по делам США государственного совета республики Ким Хёк Чхоль и еще четыре высокопоставленных северокорейских дипломата были казнены из-за провала американо-северокорейского саммита в Ханое.

Об этом сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник (перевод – РБК).

Как пишет издание, основанное в свое время выходцами из Северной Кореи, кроме Ким Хёк Чхоля были казнены четыре сотрудника МИД КНДР. При этом, по информации издания, главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоля выслали на каторжные работы в лагерь для политзаключенных в провинции Чагандо с целью «перевоспитания».

Источник газеты утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц на военном аэродроме Мирим, расположенном на восточной окраине Пхеньяна. Также сообщается, что дипломатов перед казнью обвинили в шпионаже в пользу США.

Вторая по счету встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялась 27−28 февраля 2019. Переговоры прошли во вьетнамском отеле Sofitel Legend Metropole.

Стороны закончили встречу раньше запланированного времени, не придя к единому соглашению, и отменили ланч. Как заявил на пресс-конференции по итогам саммита Трамп, несмотря на крепкие отношения между США и КНДР, «не было ничего хорошего, чтобы подписать».

Позже глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил о требовании на переговорах со стороны Вашингтона выполнения Пхеньяном еще одной, дополнительной меры в рамках денуклеаризации. В чем именно она заключалась, министр не уточнил. Среди других мер, предложенных на встрече во Вьетнаме, — остановка производства ядерных материалов в Йонбене и прекращение Северной Кореей ядерных и ракетных испытаний. Власти КНДР выразили готовность пойти на их исполнение в случае частичного снятия санкций Вашингтона.

Предыдущая встреча Ким Чен Ын и Дональда Трампа прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре и стала первой в истории отношений США и КНДР. По итогам тогда была подписана совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова.