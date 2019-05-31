«Солидарность»: Шуневич во главе МВД – скоро всё? 1 31.05.2019, 9:52

Игорь Шуневич

Журналисты собрали пять фактов, которые могут говорить в пользу этой версии.

Похоже, Игорю Шуневичу недолго осталось сидеть в кресле министра внутренних дел, считает издание «Солидарность».

1. Выступление главы МВД в парламенте 23 мая, когда он отказался извиняться перед цыганской диаспорой за массовые задержания после гибели сотрудника ГАИ, по меркам белорусской номенклатуры получилось дерзким.

Шуневич не мог не догадываться, что в тот же день глава администрации Лукашенко в Могилеве принесет извинения на встрече с цыганами (где ждали и министра). Кочанова, очевидно, выполняла поручение Лукашенко.

Получилось, что Шуневич вполне осознанно вступил в противоречие с правителем.

2. Сам по себе резонанс вокруг гибели сотрудника ГАИ, когда страна несколько дней стояла на ушах, не понимая, что происходит, наверняка было истолковано правителем как свидетельство «бардака» в МВД.

3. Действия МВД под руководством Шуневича раздражают Лукашенко весь последний год. Поводов было достаточно – попытка ввести в Минске ограничения на продажу спиртного, законопроект о противодействии домашнему насилию, освобождение коррупционеров за хорошее поведение («Шуневич выпускает их»), провалы хоккейного «Динамо».

В феврале Лукашенко призвал Следственный комитет работать «не так, как в милиции»: «Там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет… Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас».

После этого произошел скандал с облавой на цыган и задержание российских туристов за фото со скульптурой городового.

4. Шуневич по белорусским меркам руководит МВД очень долго – 7 лет. За историю независимой Беларуси только Владимир Наумов работал министром внутренних дел дольше – 9 лет. Правитель придерживается принципа довольно активной ротации кадров, поэтому вопрос о смене Шуневичем места работы созрел еще и по этой причине.

5. Пока видятся два возможных момента для смены главы МВД. Это может произойти или в ближайшие месяцы в связи с назначением нового руководства Совета Безопасности (Втюрин за решеткой, Зась пересаживается в кресло генсека ОДКБ) – и кадровых перестановок в целом в силовом блоке.

Или уже через год – чтобы не вносить ненужную сумятицу в головы силовиков перед президентскими выборами-2020.