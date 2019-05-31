«Капитан собственноручно вырвал птицу из закрылок» 6 31.05.2019, 10:26

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Архивное фото CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Самолет «Белавиа» собирался на взлет, но был вынужден вернуться.

Вчера ближе к ночи onliner.by написал разгневанный читатель: «Рейс B2 9208 Шарм-Эль-Шейх — Минск. Должны были вылететь три часа назад! В 18:00. Сейчас 21:30! При подготовке к взлету пассажиры заметили птицу, которая застряла в частях крыла. После этого оповестили бортпроводника. Сами сотрудники компании этого не заметили. Нас отогнали на стоянку, после чего сам капитан собственноручно вырвал птицу из закрылок, если я верно понимаю это название». Вышло так, что название читатель понимает верно. В «Белавиа» объяснили, что произошло.

«После этого мы уже полтора часа сидим в душном самолете, — продолжение сообщения читателя. — Спустя это время нам сообщили, что у „Белавиа“ возникли вопросы с египетскими властями. Нас всех отправляют назад в аэропорт, и еще один или два часа мы будем там пребывать. Нас не пускают пока в аэропорт, и все пассажиры крайне недовольны. Мы два часа ждем взлета, и неизвестно, когда он будет. Пустили в аэропорт. Два часа мы сидим уже в аэропорту! Объяснений не поступает. Задержка рейса более трех часов!»

Вот комментарий «Белавиа»:

— При рулении самолета рейса В2-9802 по маршруту Шарм-эль-Шейх — Минск один из пассажиров сообщил бортпроводнице о попадании птицы в закрылок. Старший бортпроводник доложила пилотам данную информацию, и в соответствии с инструкцией командир принял решение прекратить взлет, вернуться на стоянку и проверить воздушное судно. Для повторной полной проверки самолета все пассажиры были доставлены в здание аэровокзала. Проверка технической бригадой судна показала наличие следов птицы, но не выявила неисправностей воздушного судна. При предполетном осмотре самолета увидеть птицу не представлялось возможным, так как закрылки находились в убранном положении. Данная ситуация никак не влияла на безопасность полета.