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С 21 мая политзаключенный Михаил Жемчужный вновь находится в ШИЗО

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  • 31.05.2019, 10:33
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Михаил Жемчужный

Об этом стало известно из его письма.

С 21 мая политзаключенный Михаил Жемчужный вновь находится в ШИЗО. Об этом он сообщил в своем письме общественной активистке Ольге Николайчик.

"Михаил написал, что с 21 мая его на несколько месяцев отправляют в ШИЗО и извинился, что долгое время писать не сможет", - рассказала Ольга сайту palitviazni.info.

Политзаключенного Михаила Жемчужного продолжают прессовать в Горецкой колонии. После того, как он отбыл очередные 10 суток в ШИЗО, 21 февраля Жемчужный был переведен на три месяца в ПКТ (помещение камерного типа). А теперь вновь оказался в штрафном изоляторе.

"Михаил написал, что с 21 мая его вновь отправляют в ШИЗО, а потому переписки не будет, - говорит Ольга. - Хотя вообще письмо пронизано юмором, нет особых жалоб на жизнь. Но мы понимаем, что порядочного человека вновь отправляют в штрафной изолятор на пытки".

Ольга Никалайчик не понимает, сколько можно издеваться над взрослым человеком, и что таким образом администрация колонии хочет доказать.

"Просто противно наблюдать за всем этим, - говорит Ольга Николайчик. - Власть находится на таком дне человечности, что нет слов".


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