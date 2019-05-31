Крымское лицемерие 9 Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»

31.05.2019, 10:46

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Валентина Матвиенко

Фото: mk.ru

«Мирные предложения» Кремля свидетельствуют о важности парламентских выборов в Украине.

С первых дней аннексии украинского Крыма высшее руководство России придумывает оправдания для проведенного на полуострове в 2014 году «референдума», перекладывая ответственность на Украину. Теперь Москва предлагает Киеву «забыть о прошлом», списав россиянам их преступления против Украины.

Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила в недавнем интервью, что Москва нацелена на «восстановление отношений» с Украиной, но только если Киев примет все условия россиян.

«Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше. Заинтересованность должна быть с обеих сторон. Что касается нас — мы открыты к диалогу. Конечно, действующим украинским депутатам сейчас не до этого, они все озабочены подготовкой к выборам. Будем ждать сигналов от депутатов новой Рады», – заявила Валентина Матвиенко российским журналистам.

По ее мнению, в украинском обществе якобы существует запрос на «нормализацию отношений» с Россией. Валентина Матвиенко уверена, что за президента Владимира Зеленского, победившего при 73% поддержки электората, голосовало население, уставшее от «нагнетаемой русофобии». Европа Украине якобы также не нужна, потому что там украинцев, по ее словам, «эксплуатируют на неквалифицированной работе».

«Еще рано судить, прошло слишком мало времени, но либо президент реализует содержание мандата, выданного ему жителями Украины, либо он будет терять поддержку. Нельзя не ответить на запрос общества. Мы такие сигналы от президента Украины ждем и ждем изменения риторики», – сказала Валентина Матвиенко.

Глава российского Совфеда дала понять, что Москва не станет выполнять недавнее решение Международного трибунала по морскому праву, настаивая, что агрессия ФСБ против украинских моряков якобы была «намеренной провокацией» президента Петра Порошенко.

Стремление Киева добиться международного статуса для Керченского пролива также не устраивает российскую сторону.

«Просто надо взглянуть на карту: Азовское море – это внутреннее море России и Украины, и порядок судоходства в нем отрегулирован договором между двумя государствами, где все четко и ясно прописано. Этот договор действует. Он не противоречит ни морскому праву, ни международным актам. Нет никаких замечаний, претензий и по проходу иностранных судов», – уверена глава Совфеда.

«Крымское лицемерие» российского начальства заключается в постоянных попытках переложить ответственность с себя как агрессоров на потерпевшую сторону – Украину и ее граждан. С первых дней оккупации украинского полуострова, кремлевская верхушка только тем и занимается, что придумывает оправдания для непризнанного в большинстве стран «референдума».

Валентина Матвиенко говорила, что Москва готова к диалогу с Киевом, но только если украинская сторона не будет выдвигать «придуманные условия». Под таковыми российские власти понимают требования Киева и его западных партнеров прекратить аннексию Крыма, вывести войска с территории Донбасса, выплатив компенсацию ущерба.

«Нормализация отношений», по кремлевскому сценарию, означает фактический отказ от Крыма, легализацию террористических «республик» в государственном теле Украины (читай, превращение страны в рыхлую федерацию), отказ от курса в ЕС и НАТО, сворачивание реформ, основанных на западных политических и экономических стандартах. Далее украинцам будет предложено отказаться от собственного языка и национальной идентичности.

Когда госпожа Матвиенко упомянула соглашение по Азовскому морю, она умолчала о том, как Кремль, захватывая украинские территории, нарушил международные нормы и несколько двухсторонних соглашений.

После аннексии полуострова часто вспоминают Будапештский меморандум, хотя есть и более существенные документы, которые Москва растоптала. Среди них – «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», подписанный в 1997 году. Киев ратифицировал соглашение в 1998 году, а Москве для этого понадобилось около двух лет. Отдельные российские политики и чиновники были против ратификации – на том основании, что Кремль юридически отказывался от притязаний на Крым.

Статья 2 договора гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ».

Российские власти в феврале 2014 года, начав оккупацию украинского полуострова, переступили через собственные международные обязательства. И только после российской агрессии Киев отказался продлевать соглашение, которое утратило силу в апреле текущего года.

Глава Совфеда России играет роль «доброго полицейского» от российской власти, в то время как лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выдвинувший несколько требований президенту Украины Владимиру Зеленскому, относится к когорте «злых полицейских». Судя по всему, между командой Зеленского и Москвой нет каналов коммуникации, поэтому «мирные инициативы» озвучивают публично через высокопоставленных российских чиновников.

Лицемерие и цинизм заключаются в том, что Совет Федерации под руководством Валентины Матвиенко 1 марта 2014 года принял решение о вводе войск на территорию Украины. Она, предлагая украинцам начать все с «чистого листа», предпочитает не вспоминать об этом. Под документом, который стал формальным обоснованием для агрессии против Украины, стоит подпись госпожи Матвиенко. Ее деяния могут быть квалифицированы как военное преступление или соучастие в преступлении. С документальными доказательствами до сих пор можно ознакомиться на сайте верхней палаты парламента, где до сих пор «висит» стенограмма преступного заседания.

«Мирные предложения» Валентины Матвиенко в очередной раз подтверждают прежнюю версию о том, что для Москвы парламентские выборы в Украине имеют большее значение, нежели президентские. России не выгодны политические и военные обострения в период избирательной кампании, дабы не отпугнуть «нейтральный» электорат в центре и на востоке Украины, который, в основной массе, голосовал за Владимира Зеленского. Если команда нового президента не проглотит российскую «наживку», тогда Кремль вновь вернется к силовому противостоянию.

Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»