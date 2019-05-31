«Наш Костюшко славный был»: в Бресте появился патриотический стрит-арт 31.05.2019, 10:57

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Место для появления нашего национального героя выбрали не случайно.

На мосту возле Брестской крепости появился стрит-арт с изображением Тадеуша Костюшко и словами патриотической песни повстанцев 1794 года, сообщает телеграм-канал Баста.

«Стрит-арт с изображением Тадеуша Костюшко и строками повстанческой песни появился на старом подвесном мосту возле Брестской крепости. Место выбрано не случайно, так как именно на этом месте находился старый Брест, разрушенный российскими оккупантами ради построения крепости. Стрит-арт должен напомнить тысячам посетителям крепости из России, что литвины-белорусы всегда были готовы защищать свою страну», - пишет Баста.