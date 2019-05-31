Цена на нефть упала ниже $65 за баррель 3 31.05.2019, 11:23

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«Черное золото» резко подешевело за последние сутки.

Нефть марки Brent в Лондоне подешевела до$64,58 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $55,99.

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на новости о введении США пошлин на все товары из Мексики. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 31 мая, сообщает korrespondent.net.

Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 09:00 по Минску упали на $0,75 (1,15%) – до $64,58 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $0,60 (1,06%) – до $55,99 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brentи WTI составляет $8,59 в пользу Brent.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введениии с 10 июня 5% пошлины на все товары из Мексики в связи с кризисом на границе. Размер тарифа будет со временем увеличиваться, пока Мехико не остановит поток мигрантов в США, подчеркнул американский лидер.

Эксперты ожидают, что нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире.

Накануне цены на "черное золото" устремились вниз, из-за того, что запасы нефти в США снизились не так резко, как того ожидали аналитики рынка.