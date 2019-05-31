Илларион Трусов: Сдаваться не собираюсь, буду биться до последнего 11 31.05.2019, 11:22

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Иларион Трусов

Фото: "Новы час"

Режим пытается подлыми методами давить на молодого активиста.

Об этом 15-летний активист Илларион Трусов написал в «Фейсбуке»:

«Всех приветствую, дорогие друзья и подруги.

30 мая состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних по моему делу.

На этот раз, как вы знаете, вызвали только лишь мою мать.

По результатам: нашу семью поставили на СОП (социально-опасное положение), мать тоже пригласили в школу 31 мая к инспектору по делам несовершеннолетних для вынесения вопроса постановки меня на учет в детскую комнату милиции.

Снова не могу быть уверенным в 100%-й достоверности данной информации, но имею что имею.

Помимо этого мать довольно агрессивно отреагировала на происходящее и определенные вещи в нашем разговоре меня настолько шокировали, что я до сих пор нахожусь в довольно подавленном состоянии.

Добавить больше в принципе нечего, тут все лежит на поверхности - преступный режим старается уничтожить «неугодных» ему людей разными грязными путями. В моем случае (так как я несовершеннолетний) - через мою семью, через запугивание и давление на моих родителей, родственников, друзей.

Сдаваться я, конечно, не собираюсь и если уж биться – так до последнего. Если имеете желание и возможность помочь, то пожалуйста распространите эту запись, опубликуйте в ленте или сбросьте друзьям - буду очень признателен! Огромное вам еще раз спасибо за то, что помогали и помогаете духовно, морально и материально!

Буду обязательно молить Бога о том, чтобы все было хорошо. Слава Христу! Жыве Беларусь!»

Напомним, что 29 мая молодой активист пришел на школьную линейку с национальной символикой.