Зеленский уволил главу следственного управления СБУ 2 31.05.2019, 11:40

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Владимир Зеленский

Фото: SOPA Images

Указ был подписан сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский указом в пятницу утром, 31 мая, уволил с должности начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука. Соответствующий указ президент №341/2019 опубликован на сайте главы украинского государства.

"Освободить Григория Остафийчука Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа, сообщает zn.ua.

Напомним, 20 мая, выступая в парламенте после принятия присяги, президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака. Полторак и Грицак подали рапорты об отсавке.

Однако отставку главы Минобороны Зеленский не принял, а уволить глав СБУ и ГПУ без согласия парламента президент не может.

30 мая Зеленский внес в Раду представления на увольнение Грицака, Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина.

Первым заместителем главы СБУ Зеленский назначил Ивана Баканова – главу партии "Слуга народа", юриста "Квартала 95" и своего друга детства. Грицак ушел в отпуск, и Баканов руководит СБУ в статусе вр. и. о.