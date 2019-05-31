СМИ: Дулуб может вернуться из Казахстана и возглавить минское «Динамо» 31.05.2019, 11:48

Олег Дулуб

Пресс-службе клуба отказалась комментировать информацию.

Белорусский тренер Олег Дулуб, который не так давно возглавил клуб из Казахстана «Атырау», может вернуться в Беларусь и возглавить минское «Динамо». Об этом сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахское СМИ полагает, что с приходом в клуб нового руководства нынешний тренер Роман Пилипчук будет отправлен в отставку с формулировкой «за неудовлетворительные результаты». В пресс-службе «Динамо» корреспонденту tut.by ответили, что они слухи не комментируют.

Команда в чемпионате идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера на семь очков.

На его место рассматривают несколько кандидатур, в том числе Дулуба. Дело в том, что последний хорошо знаком с Юрием Покладом, которого прочат на должность спортивного директора минского клуба. С ним Дулуб раньше работал в «Карпатах» и «Черноморце» и, можно даже сказать, хорошо сдружился с бывшим ассистентом.

Напомним, что Олег Дулуб связан контрактом с «Атырау», который принял только 3 мая. Но тренер уже покидал клуб, с которым у него был контракт, ради белорусской команды. Так, в 2018 году Дулуб принял предложение БАТЭ, через три месяца после назначения в одесский «Черноморец».

Напомним, ранее ходили слухи, что в «Динамо» на пост тренера вернется Сергей Гуренко, который два последних сезона работал в команде.

Как уже сообщалось, в минском «Динамо» после смены собственника произойдут перестановки на руководящих должностях. 1 июня клуб покинут спортивный директор команды Виталий Булыга и генеральный директор Сергей Перников.

Новым генеральным директором столичного «Динамо» станет 39-летний Андрей Толмач.