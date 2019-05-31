Раскрыта тайна отпечатка человеческой стопы возле древнего вулкана 31.05.2019, 11:56

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Ранее считалось, что след оставили неандертальцы.

В Университете Кертины в Австралии ученые опровергли теорию, что извержении вулкана Чакаллар в Турции наблюдали неандертальцы. Об этом сообщает Phys.org.

Ранее считалось, что вулкан на западе современной Турции извергался сотни тысяч лет назад. На вулканическом пепле, упавшем на землю, был обнаружен след современного человека. При этом на Земле в это время жили неандертальцы.

Ученые выяснили, что извержение случилось на 245 тысяч лет позднее, и его наблюдателями были люди современного типа, жившего 4,7 тысячи лет назад в бронзовом веке.

Специалисты провели два различных анализа пепла - датирования по радиогенному гелию и космогенному хлору. Они позволили определить время извержения вулкана и время пребывания пепла на поверхности.