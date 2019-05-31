Лукашенко: В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую 65 31.05.2019, 12:01

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Диктатор заявил, что «Конституция начинает отставать».

Лукашенко сообщил о возможности принятия новой Конституции уже в ближайшее время, сообщает interfax.by.

"В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую", - заявил Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

Как пояснил Лукашенко, "в Беларуси думают о новом этапе в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь".

"Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим", - сказал диктатор.

В апреле Лукашенко уже заявлял о намерении передать своему преемнику измененную Конституцию.

"Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда - хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю - нет. Я бы не хотел", - сказал Лукашенко 19 апреля во время ежегодного послания к белорусскому народу и "парламенту".

Ранее в марте Лукашенко также заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны, в том числе по вопросам ограничения президентских полномочий и "транзита" власти.