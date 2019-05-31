Белорусы переплачивают за продукты по $300 долларов в год? 1 31.05.2019, 12:13

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Как выглядит структура расходов населения.

В последние годы расходы на еду у белорусов немного снижаются, в среднем по процентному пункту в год. В итоге в первом квартале 2019 года по сравнению с 2015 годом они были ниже почти на 4%, пишет zautra.by.

Считается, что чем выше процент расходов на продукты, тем бедней население страны. Значит ли небольшое снижение трат на эту группу, что граждане богатеют?

Доходы населения действительно растут − одна средняя семья имеет 1 290 рублей в месяц. Вместе с ними увеличиваются и траты. В среднем расходы одной семьи в первом квартале этого года составили 1 214 рублей. Из них 905 рублей уходит на потребительские расходы. 39,6% – траты на еду, 26,4% − на услуги.

В прошлом году средняя семья из Беларуси тратила на потребительские расходы на 2,5% больше, чем в 2015-м.

Традиционно бóльше из всех потребительских расходов уходит на еду. При этом население стало меньше тратить на одежду и обувь, кафе и рестораны, спиртное и сигареты. Но больше − на все виды услуг.

«Из-за дороговизны продуктов, многие семьи прибегают к экономии за счет своего огорода и поддержки родных, имеющих хозяйство. Они покупают только самое необходимое. В приграничных регионах, чтобы сэкономить, немало людей совершают покупки в соседних странах. В отечественных магазинах каждая семья переплачивает по 250-300 долларов в год», − пишет издание.