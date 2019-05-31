Сотни крымских татар вышли на стихийный митинг в Симферополе 31.05.2019, 12:20

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Фото: Крымская солидарность / Facebook

Люди пришли поддержать задержанных активисток.

Сегодня в Крыму около 300 человек приехали к подконтрольному оккупационным властям Киевскому райсуду Симферополя, чтобы поддержать крымскотатарских активисток Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Сегодня суд будет рассматривать административные дела обеих активисток по ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России (демонстрация запрещенной символики).

Первое судебное заседание было запланировано на 9.30, однако перенесено на 12.00. Второе заседание запланировано на 14.00.

"Очень трогательно, что сегодня собралось такое количество и наших сестер, и наших соотечественников, чтобы поддержать наших замечательных, известных в Крыму и далеко за его пределами правозащитниц и гражданских активисток. Несмотря на то, что процесс затягивается, команда адвокатов и общественных защитников готова до конца выстоять и достойно представить их интересы", – заявила адвокат Эмине Авамилева.

Зудиеву задержали в Джанкое 30 мая. В этот же день задержали Салиеву в Бахчисарае. Последняя является супругой политзаключенного Сейрана Салиева, который был арестован в аннексированном Крыму в октябре 2018 года. Вечером их отпустили.

Юрист Лиля Гемеджи сказала в комментарии изданию "Гордон", что у обеих женщин по четверо малолетних детей. У Салиевой, по словам Гемеджи, один грудной ребенок, еще у одного – инвалидность.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.