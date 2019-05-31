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Участников «Чернобыльского шляха» оштрафовали почти на $2 тысячи

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  • 31.05.2019, 12:29
Фото: «Наша Ніва»

Штрафы получили уже 12 активистов.

Судья суда Первомайского района Минска Юрий Горбатовский оштрафовал сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольгу Ковалькову на 15 базовых величин за участие в «Чернобыльском шляхе», передает «Белсат».

О суде Ольга Ковалькова сообщила в социальных сетях.

«15 базовых за «Чернобыльский шлях». Около 200 долларов с человека за конституционное право на мирное собрание. Боремся дальше», – написала Ольга Ковалькова.

Ольга Ковалькова – двенадцатая, кого привлекают к административной ответственности за участие в массовом мероприятии по ст 23.34 КоАП.

Всего же, по информации правозащитников, на 30 мая общее количество штрафов, наложенных на участников «Чернобыльского шляха», составило 150 базовых величин. До сих пор несколько активистов еще ждут вызовов в суд.


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