Соболенко рассказала, куда пропал ее тренер Турсунов

Соболенко рассказала, куда пропал ее тренер Турсунов1
- 31.05.2019, 12:47
Тренер отсутствовал на матчах теннисистки в Риме.
Арина Соболенко рассказала, куда пропадал ее тренер Дмитрий Турсунов. Слова теннисистки передает журналист «Прессбола» Артем Фандо.
— Дмитрий Турсунов отсутствовал на твоих матчах в Риме. Почему?
— Ну, во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза.
— То есть взаимопонимание осталось прежним?
— Да-да.
Напомним, что Арина Соболенко проиграла во втором раунде «Ролан Гаррос», выбыв из одиночного турнира, но продолжает играть в парном.