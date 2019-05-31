Соболенко рассказала, куда пропал ее тренер Турсунов 1 31.05.2019, 12:47

Тренер отсутствовал на матчах теннисистки в Риме.

Арина Соболенко рассказала, куда пропадал ее тренер Дмитрий Турсунов. Слова теннисистки передает журналист «Прессбола» Артем Фандо.

— Дмитрий Турсунов отсутствовал на твоих матчах в Риме. Почему?

— Ну, во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза.

— То есть взаимопонимание осталось прежним?

— Да-да.

Напомним, что Арина Соболенко проиграла во втором раунде «Ролан Гаррос», выбыв из одиночного турнира, но продолжает играть в парном.