Названы европейские страны с самыми дешевыми отелями 4* 31.05.2019, 12:57

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Эксперты проанализировали стоимость проживания в отелях Европы.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал стоимость проживания в отелях Европы. Выяснилось, что дешевле всего провести ночь на Балканах, а на отдых в Монако или в странах Северной Европы придётся потратить круглую сумму, пишет tio.by.

Эксперты посчитали средний тариф за сутки в четырехзвездочных отелях, учитывая не только объекты столицы или популярных городов, но и всех локаций, где доступно размещение в гостиницах такой категории. Из рейтинга исключены страны, в которых менее 10 четырехзвездочных отелей.

В топ стран, где сутки в гостинице дешевле 50$, первые три места занимают страны Балканского полуострова, которые долго оставались за рамками географии наших путешественников. Средняя стоимость проживания в отелях Северной Македонии, лидера рейтинга, составляет 30$ за ночь.

Второе место занимает Албания (31$). На третьем месте – Босния и Герцеговина. Кроме того, в топ-10 стран с недорогим проживанием вошли Молдова, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и даже Великобритания – последняя благодаря тому, что в стране множество небольших городов и деревень с недорогими четырехзвездочными отелями. В десятке также оказалась Мальта.

В топе стран с самыми дорогими отелями 4*, согласно результатам исследования сервиса, помимо Монако оказались Исландия, Лихтенштейн, Дания, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Ирландия и Греция. Наблюдатели соглашаются: отдых в Монако никогда не считался бюджетным – за ночь в четырехзвездочном отеле придётся заплатить в среднем 350$. Интереснее другое: единственным массовым направлением в списке стала Греция, хотя туры, к примеру, в ту же Испанию, как правило, стоят дороже. Возможно, это связано с тем, что в массовом сегменте на испанском направлении нет такого демпинга со стороны туроператоров, как на греческом, считают эксперты.