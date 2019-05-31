Вакарчук: Будем делать все, чтобы Украина как можно быстрее вступила в ЕС и НАТО 7 31.05.2019, 13:09

Святослав Вакарчук

Лидер партии «Голос» рассказал о своей мечте.

Музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что вступление Украины в НАТО было его детской мечтой. Об этом он рассказал в эфире канала «1+1». Запись доступна на YouTube.

По словам Вакарчука, он хотел интеграции Украины в НАТО и «другие европейские структуры», с тех пор как «в детстве узнал, что это такое».

«Я и вся наша команда будем делать все, чтобы наша страна как можно быстрее приблизилась к ЕС и НАТО», — заявил музыкант. Евроатлантический вектор развития Украины будет «основным положением» программы его партии.