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Лукашенко: Мы идем по тонкому льду, по лезвию ножа

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  • 31.05.2019, 13:17
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Фото: AFP

Диктатор рассказал о своих опасениях.

На встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств Лукашенко заявил о рисках из-за ошибок в государственном управлении, сообщает пресс-служба диктатора.

Правитель заметил, что Беларусь не располагает значительными ресурсами, поэтому ошибки могут дорого стоить.

— Если у нас образуется где-то дыра, нам нечем ее залатать. Поэтому мы и так называемые реформы продвигаем медленно, шаг за шагом. Идем как по тонкому льду, как по лезвию ножа, чтобы не оступиться, не допустить ошибки: нет денег потом на исправление, да и времени нет.


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