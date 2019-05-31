На Сицилии активизировался вулкан Этна 31.05.2019, 13:19

Зафиксированы два разлома, из которых со вчерашнего дня течет лава.

На итальянском острове Сицилия активизировался самый высокий вулкан Европы - Этна. Зафиксированы два разлома, из которых со вчерашнего дня начала течь лава.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В четверг вечером появились два новых разлома у подножия юго-восточного кратера на высоте 3150 метров.

Два потока лавы протянулись на несколько сотен метров. Сотрясение внутренних магматических каналов достигло средних значений и в настоящее время уменьшается.

Также наблюдался выброс пепла из вулкана, однако это не повлияло на работу аэропорт Катании, который полностью функционирует.

Местные вулканологи заявили, что извержение не представляют опасности для населения, но необходимо будет контролировать поток туристов в районе для их безопасности.

В феврале из-за активности Этны аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов.

Гора Этна высотой 3300 метров – крупнейший действующий вулкан в Европе. Последнее крупное извержение там произошло зимой 2008/2009 годов.