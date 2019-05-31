Ученые: Размер мозга увеличивается, если в воспитании участвует отец 31.05.2019, 13:51

Зоологи из Цюриха провели масштабное исследование.

Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью. Работа опубликована в журнале Behavioural Ecology and Sociobiology, сообщает naked-science.ru.

Авторы указывают на гипотезу «дорогой ткани», которая говорит о том, что максимальный размер мозга млекопитающего определяется обратной связью с его пищеварительным трактом. Ее суть в том, что сырая пища требует от организма дополнительной энергии для переваривания, что приводит к снижению доступной энергии для остальных органов, включая мозг. С другой стороны, пищеварительная система, «настроенная» на готовую пищу, освобождает часть энергии, которая может перенаправляться на содержание большого головного мозга. Этой гипотезы, например, придерживается нейрофизиолог Сюзана Херкулано-Хузель, которая подсчитала количество нейронов в человеческом мозге.

Однако исследователи из Швейцарии предлагают другую гипотезу, согласно которой размер мозга потомства млекопитающих зависит от того, кто занимался его воспитанием. Они проследили за 478 млекопитающими, относящимися к хищным, грызунам, приматам и другим отрядам. Они заметили корреляцию между участием отца и размером мозга. Чем дольше тот участвовал в воспитании, тем больше оказывалась масса мозга детенышей. Такую же корреляцию они увидели между аллородительским (alloparental) поведением (когда за потомством ухаживает непрямой прародитель) и фертильностью (числом детей), но она сохранялась только у тех видов, у которых обязанности воспитания разделяли самцы.

«Отцовская забота надежна и стабильна. Мы ожидаем, что она будет связана с размером мозга. Дополнительный уход от тех особей, которые не являются родителями потомства, не такой стабильный, так как у них есть собственные нужды. Этот непредсказуемый вид опеки не обеспечивает достаточным количеством энергии, чтобы повлиять на размер мозга. Но те преимущества, которые он дает, способствуют увеличению помета», — говорит ведущий автор статьи Сандра Хелдстаб (Sandra Heldstab).