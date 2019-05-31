Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры ради роста стоимости нефти 31.05.2019, 14:12

Майк Помпео

Фото: Reuters

Замысел не удался.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для того, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает Reuters (перевод – РБК).

«Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла», — сказал госсекретарь США.

Несмотря на заявления Помпео, последние дни нефтяные котировки уверенно снижались. На Лондонской бирже ICE августовские фьючерсы на нефть марки Brent в ночь на 31 мая опустились ниже отметки $65 за баррель, достигнув $64,75. Это произошло впервые с марта. В ходе дневных торгов снижение составило 4,8%.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя случившееся, заявил, что нападение на танкеры было совершено с помощью морских мин почти наверняка иранского происхождения.

Иран в атаках на танкеры ОАЭ также обвинил руководитель Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал ВМС США Майкл Глидэй. Он отметил, что за нападением стоял КСИР.

Вскоре после этих заявлений советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани пригрозил Соединенным Штатам «отправить на дно» Персидского залива их авианосцы вместе с экипажами и самолетами в случае, если те «совершат свою первую ошибку».

Нападения на танкеры в районе Фуджейры произошли 12 мая. Как сообщили в МИД ОАЭ, причиной стали диверсионные операции, в результате которых загорелось несколько судов. При этом в Абу-Даби не уточнили, кто именно стоял за атаками. Позже Саудовская Аравия сообщила, что два пострадавших танкера пересекали Персидский залив. Они были атакованы у берегов ОАЭ и получили серьезные повреждения. При этом власти обеих стран сообщали об отсутствии жертв и утечки нефти.