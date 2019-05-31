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Доллар и евро подорожали на торгах в Минске

  • 31.05.2019, 14:29
  • 1,192

Российский рубль заметно подешевел.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 31 мая прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Доллар вырос на BYN0,0036 до 2,0989 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0054 до 2,3384 рубля.

Российский рубль сдал сразу на BYN0,0172 — до 3,2073 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.


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