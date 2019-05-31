Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»4
- 31.05.2019, 14:36
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Pешение принято на партийном съезде.
Перед выборами в Раду партию "Европейская солидарность" возглавил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Соответствующее решение принято на партийном съезде, передает РБК-Украина.
"Формально к ней я присоединился только вчера, а на самом деле - мы одна команда еще с 2014-го, самого тяжелого в новейшей истории Украины года. Для меня большая честь возглавить политическую силу "Европейская солидарность", которая 5 лет назад не побоялась взять на себя ответственность за спасение страны, которая оказалась у самого края бездны", - заявил Порошенко.