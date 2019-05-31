закрыть
31 мая 2019, пятница, 17:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Цены на нефть упали ниже $64 впервые с февраля

  • 31.05.2019, 14:43

Цены на Brent опустились до $63,66 за баррель.

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 31 мая, упали ниже 64 долларов за баррель впервые с середины февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Сообщается, что утренние торги начинались со снижения стоимости августовских фьючерсов на нефть марки Brent до 63,17 доллара за баррель, однако на данный момент цены укрепились на отметке 63,66 доллара. В последний раз цена нефти этого сорта на данном уровне была в феврале 2019 года.

Кроме того, вслед за Brent дешевеет и североамериканская смесь WTI. Впервые c марта она опустилась ниже 55 долларов за баррель. Как отмечает Bloomberg, цены падают на фоне противостояния экономик США и Китая. Также на падение повлияло снижение запасов сырья в США за прошлую неделю.


популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип
Цыганский романс
Цыганский романс Валерий Карбалевич
Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич