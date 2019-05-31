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Создан первый кот-робот, реагирующий на касания

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  • 31.05.2019, 14:48

Новинка уже поступила на рынок.

В Китае презентовали первого роботизированного кота, который реагирует на касания. Об этом сообщает TechCrunch (перевод — korrespondent.net).

Кота-робота под названием Matebot представила компания Ekasbo. У робота двигаются семь частей "тела", и он узнает человеческий голос.

Мейтбот создали как интерактивного компаньона. Также он подойдет в качестве домашнего "животного" людям, которые не могут завести себе настоящего питомца.

Сообщается, что цена робота стартует от 45 долларов.

Управлять Мейботом можно с помощью мобильного приложения. Также его можно интегрировать с системами голосового управления Android.


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