Косово объявило персоной нон грата российского дипломата 31.05.2019, 15:03

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Правительство приняло такое решение из-за действий дипломат.

Власти Косова объявили персоной нон грата дипломата из России, пострадавшего во время арестов косовскими полицейскими в северных районах, пишет сайт zn.ua.

28 мая власти Косово объяснили свои действия борьбой с преступностью. Сербия сразу же заявила о том, что Приштина пытается запугать и изгнать сербов из Косово.

Сразу после проведения полицейской операции на севере Косово, президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность сербских войск, дислоцированных вблизи границы с Косово.

"Гражданин РФ Михаил Краснощеков, которого несколько дней назад задержала полиция Косова, провозглашен персоной нон грата. Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косова, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности" — сказал косовский премьер Рамуш Харадинай.

Ранее Вучич признал потерю контроля над Косово. Он предложил сербским депутатам выбрать между двумя сценариями развития ситуации в регионе — замороженным конфликтом и налаживанием отношений с Приштиной. Вучич подчеркнул, что сам выступает за второй путь.

30 апреля президент Косово Хашим Тачи потребовал от Белграда признать независимость Косово."Требования или мечты о том, что на севере Косово может быть создано сообщество с исполнительной властью по модели Республики Сербской, никогда не будут реализованы", — подчеркнул он.

В декабре в Косово был принят закон о формировании собственной армии. Ее численность составит около 5 тысяч человек.

Дипломатический конфликт между Сербией и Косово является одним из наиболее опасных в Европе. Белград потерял контроль над своей бывшей провинцией после бомбардировок НАТО, которые положили конец войне между сербами и партизанскими силами Косово, длившейся в 1998-1999 годах. Война унесла 13 тысяч жизней.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость, которая была признана США и 109 другими странами, но не Сербией и ее союзниками – Россией и Китаем. Эти страны также отказались принять Косово в ООН.