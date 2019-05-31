Крэйг Вудкрофт возглавит минское «Динамо», помощники - Грабовский и Перепехин 1 31.05.2019, 15:05

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Крэйг Вудкрофт

Фото: pressball.by

Назревает второе пришествие тренера, который последним выводил минский хоккейный клуб в плей-офф.

Как стало известно «Чемпионату», канадский специалист Крэйг Вудкрофт близок к возвращению на пост главного тренера минского «Динамо». Ожидается, что в его тренерский штаб войдут знаменитый в прошлом белорусский хоккеист Михаил Грабовский и работавший ранее с юношеской национальной командой Павел Перепихин.

49-летний Вудкрофт возглавлял минский клуб в сезоне-2016/17. При нем «Динамо» пробилось в плей-офф, где в четвертьфинале конференции уступило «Локомотиву» (1-4). По окончании сезона канадец покинул «зубров».

14 мая 2019 года на заседании исполкома Национального олимпийского комитета была утверждена кандидатура Александра Андриевского. Однако позже генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков объявил о срыве переговоров по контракту.