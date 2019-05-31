Народ не верит вору 2 Илья Мильштейн, graniru.org

31.05.2019, 15:11

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Пресс-секретарь Путина огорчается и недоумевает.

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков обижен за своего шефа. В одном случае обижен лично, в другом - как лицо официальное. Это с ним происходит не в первый раз, однако здесь тот редкий казус, когда обидчиками Дмитрия Сергеевича предстают государственные структуры. Оттого имеет смысл к ним с интересом приглядеться и к словам пресс-секретаря внимательно прислушаться.

Лично задетым Песков чувствует себя, узнав о том, что Верховный суд Татарстана освободил от административной ответственности жителя Набережных Челнов Василя Тарасова. Указанный житель обвинялся в том, что 12 декабря прошлого года, в День Конституции, вывесил на городском мосту баннер "Путин - вор". За что был оштрафован по статье, карающей за "нарушение правил благоустройства". В минувшую среду его оправдали, о чем Дмитрию Сергеевичу на следующий день сообщил журналист "Эха Москвы", и пресс-секретарь тут же поделился с ним своим особым мнением. "Я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно", - молвил Песков, и высказывание его считывалось вполне однозначно. Гражданин Тарасов безусловно оскорбил президента Путина, а Верховный суд Татарстана злодея покрывает.

Это прозвучало довольно грозно, но все-таки не настолько, чтобы мы начали всерьез беспокоиться за татарстанских судей. В конце концов не исключено, что уязвленный Песков, выказывая недовольство судебным вердиктом, решал и общеполитические, и личные карьерные проблемы. Не мог же он ответить вопрошавшему в том духе, что суд у нас независимый, а граждане согласно закону вольны оценивать президента как им вздумается. Это был бы карьерный промах. Потому пресс-секретарь и предпочел обидеться, как раньше обижался, когда враги уличали его патрона в разных многомиллиардных коррупционных аферах на разных постах - в Питере и в Москве.

Иное дело - история с социологами. Дней пять назад ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым уровень доверия россиян к Путину достиг исторического дна, и это задело Кремль по-настоящему. Потому, отвечая на соответствующий вопрос, Песков уже по-государственному хмурил брови и выражал казенное недоумение. Мол, как же это так и почему при падающем доверии растет электоральная поддержка национального лидера? Высшее руководство ожидает на сей счет дополнительных сведений от "уважаемых специалистов", сообщил пресс-секретарь, и можно не сомневаться в том, что "уважаемые" поежились, выслушав Дмитрия Сергеевича. Ибо прозвучало это как приказ.

Общая в обоих сюжетах сложность для Кремля, по-видимому, заключается в том, что налицо некоторая потеря управляемости: в центре и на местах. Беда же не в баннерах, доводилось Пескову читать про своего сказочного хозяина и кое-что похлеще, чем "вор", а в том, что региональные судьи позволяют себе обходить закон Клишаса и оправдывать явного смутьяна. И не в том, что люди имеют наглость не доверять Владимиру Владимировичу, а в том, что эти настроения смеет фиксировать привластный ВЦИОМ. Тот самый, кстати, который недавно провел опрос в Екатеринбурге и со всей однозначностью донес до сведения администрации, что три четверти горожан выступают против строительства собора в сквере у Театра драмы.

Вот и приходится Пескову, как бы делясь глубоко личной болью, намекать казанским судьям, что в Москве обескуражены вердиктом ихней Фемиды. И как бы впадать в оторопь, не понимая, почему сидящие на госдотациях социологи предъявляют Кремлю таких странных россиян, одновременно не доверяющих Путину и одобряющих его деятельность. Хотя это известный в науке феномен: президенту, обещавшему не повышать гражданам пенсионный возраст и обманувшему, они не доверяют, но внешнюю его политику одобряют, куда денешься, да и замены ему не видят. Однако Дмитрия Сергеевича такие интерпретации вряд ли удовлетворят, да и не о них речь. В Кремле пытаются постичь, что в принципе происходит с прикормленными вроде социологами и не бунтуют ли они, публикуя свои возмутительные цифры? Причем уже не в первый раз.

Из Татарстана откликов пока не поступало. Зато Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ, еще до выступления Пескова постигший, чем грозят ему нехорошие цифры, уже начал оправдываться. Падение путинского рейтинга доверия он объясняет "эффектом черных очков", а потом, совсем уж впадая в панику, просит не путать его с теми россиянами, которые скверно оценивают "политику властей". Не, он с ними не солидарен, он другой, он "говорил не о себе", и вообще ничего у Путина не падает, "падает лишь частота упоминаний о нем... скоро поговорим об этом!" А после еще пообещал провести спецопрос на тему "Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?" и клялся, что показатели вырастут. Так что, похоже, рейтинги президента в опросах ВЦИОМ в обозримые сроки реально подымутся, и Дмитрий Сергеевич не зря старался, имитируя недоумение и требуя разъяснений.

Впрочем, от того, что столичные социологи, понукаемые начальством, нарисуют новые цифры, а отдельные судьи в Татарстане пересмотрят свое поведение, ситуация изменится мало. Правда же сводится к тому, что уже находятся служители Фемиды, неспособные покарать человека за честный баннер, а в зеркале социологии отражается народ, одновременно одобряющий вождя и ни на грош ему не верящий. Отсюда и перекосы. К слову, в демократическом государстве эти цифры, предъявленные законно избранному президенту, никого бы наверху не напугали. В нормальных странах как-то и не принято доверять политикам, они не мужья и не жены. Отцу нации в государстве авторитарном в этом смысле гораздо трудней, оттого Песков и хлопочет, то негодуя, а то теряясь в догадках. На его месте всякий бы хлопотал - работа такая, такое государство, Путин такой.

Илья Мильштейн, graniru.org