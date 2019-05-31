Отпуск-2019: В какие страны мира туристы ездят чаще всего 31.05.2019, 15:33

1,085

Среди них — Китай и Италия.

На официальном сайте Всемирной туристической организации (UNWTO) появился полный годовой отчет, в котором, кроме прочего, составлен рейтинг самых популярных среди путешественников стран мира, пишет «Сегодня».

На первой позиции списка оказалась Франция (93,2 млн туристов). Второе место – Испания (82,8 млн), а третье – США (82,2 млн). В ТОП-5 также вошли Китай (62,9 млн) и Италия (62,1 млн).

Кроме того, эксперты назвали страны, в которых был замечен самый большой прирост туристического потока.

На первую строчку среди стран с приростом туристов попал Таджикистан. В 2018 году туристический поток в страну вырос на 190%. Также в лидерах оказались Эквадор (прирост составил 51%), Египет (36,8%), Тувалу (35,5%) и Уганда (31,9%).