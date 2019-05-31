Потерпевший олигарх 31.05.2019, 15:55

1,946

Олег Дерипаска

Предъявлены документы против Дерипаски.

Министерство финансов США предоставило суду документы, ставшие основанием для введения санкций против российского олигарха Олега Дерипаски и его бизнеса. Адвокаты олигарха считают их неосновательными и требуют от суда признать санкции незаконными, передает «Радио Свобода».

В ноябре 2017 года на саммите АТЭС во Вьетнаме корреспондент CNN Мэтью Ченс пытался взять у Олега Дерипаски интервью о его участии в предполагаемом сговоре Кремля с командой кандидата Трампа. Но олигарх отмахивался от него, как от назойливой мухи, и произнес три фразы: "Фальшивка", "Это новость для идиотов" и наконец: "Сделайте одолжение, проваливайте. Спасибо".

В апреле прошлого года Олег Дерипаска и его бизнес попали под американские санкции. Чтобы избавиться от них, олигарху пришлось снизить свою долю в компаниях En+ и "Русал" до 45 процентов. В декабре, после того как реструктуризация бизнеса закончилась, Министерство финансов США объявило, что готово снять санкции с Дерипаски и этих двух компаний. Однако Конгресс не согласился с этим решением, и в январе обе палаты приняли резолюцию, запрещающую снятие санкций с Дерипаски и его бизнеса. Но в Сенате резолюции не хватило трех голосов до квалифицированного большинства в две трети, преодолевающего президентское вето, и санкции были все-таки сняты. В апреле министр финансов Стивен Мнучин держал ответ перед законодателями. Вот его диалог с конгрессменом Джимом Хаймсом.

Джим Хаймс: Я хочу вернуться к вопросу о решении Министерства финансов исключить из санкционного списка "Русал" и ассоциированные с ним компании, принадлежавшие российскому олигарху Олегу Дерипаске или контролируемые им. Хочу напомнить вам, что 17 января Конгресс не одобрил сделку. В нижней палате это было большинство, преодолевающее президентское вето, в Сенате – большинство, хотя и неквалифицированное. Тем не менее 27 января Минфин снял санкции с "Русала" и En+ в результате заключенной сделки. С тех пор состояние г-на Дерипаски, по моим подсчетам, увеличилось на два миллиарда долларов вследствие удвоения стоимости оставшихся у него акций. Лорд Грегори Баркер, который провернул эту сделку, получил за это пять миллионов долларов. Дерипаска сказал однажды: "Я не отделяю себя от российского государства" и "У меня нет других интересов". Таким образом, Путин видит, как Минфин вопреки воле Конгресса преподносит отличный подарок г-ну Дерипаске – человеку, который ассоциирует себя с интересами российского государства в то самое время, когда мы начинаем понимать полный масштаб российского вмешательства в наши выборы. Нам известно, что они творят в Сирии и по всему миру. Так вот, г-н министр, мой вопрос заключается в следующем. Можете ли вы сказать, каким американским стратегическим интересам отвечает решение, значительно увеличившее состояние г-на Дерипаски?

Стивен Мнучин: Во-первых, это было наше решение – включить его в санкционный список, несмотря на то что мы знали, какой рыночный эффект это возымеет. Мы довольны переговорами и считаем, что результат показывает, что санкции работают. Эта администрация не только ввела больше санкций против России, нежели любая другая, но и...

Джим Хаймс: Вы уже говорили это, я слышал: "Санкции работают". И я слышал много раз, что смысл санкций в том, чтобы заставить тех, на кого они наложены, изменить свое поведение. Так объясните нам, каким образом санкции изменили поведение г-на Дерипаски, поведение России, как они сработали в данном случае?

Стивен Мнучин: Мы отделили его от компании, мы ввели систему соответствия нашему законодательству, в совет директоров вошли европейцы. Это беспрецедентно.

Теперь, когда с активов Дерипаски и его самого сняты не только санкции, но и обвинения в сговоре, он охотно дает интервью американскому телевидению. Недавно, например, он общался с обозревателем PBS Райаном Чилкотом.

Олег Дерипаска: Я никогда не ощущал себя виновным. Я не фигурант дела, прежде всего. И на мой взгляд, это такая дикость – утверждать, что Россия сыграла сколько-нибудь важную роль в этих выборах.

Райан Чилкот: Мы знаем из документов суда, что специальный прокурор представил обширные доказательства того, что Россия вмешивалась в выборы, не только виртуально, но и в реальности, путем организации протестных акций. Доказательства, имеющиеся в судебных материалах, весьма убедительны, разве нет?

Олег Дерипаска: Честно говоря, я так не считаю. Я живу в России. Я знаю, на что способно российское государство, на что способны российские бюрократы. Я просто не верю, что они способны на такую изощренность. Если они такие хитроумные, почему у нас экономическая ситуация такая плохая?

Райн Чилкот: Если вы верите Мюллеру и в правосудие, почему, когда спецпрокурор послал вам письменные вопросы, вы не ответили ему?

Олег Дерипаска: По рекомендации своего адвоката. Он просто сказал мне: не бери в голову, разберутся и без тебя.

Олег Дерипаска попал в поле зрения спецпрокурора Мюллера из-за своего давнего делового партнерства с политтехнологом Полом Манафортом, возглавлявшим избирательный штаб Дональда Трампа. В американской печати публиковались многочисленные статьи о том, как Манафорт задействовал этот старый канал связи. Однако попытки восстановить контакт были, похоже, односторонними. Во всяком случае Роберт Мюллер никаких претензий к Дерипаске не имеет. Сам же Дерипаска считает, что стал жертвой внутриполитической борьбы в США. Вот что он говорил по этому поводу в интервью телекомпании CNBC. Олигарх дал его после того, как его адвокаты в судебном порядке потребовали от правительства США снять санкции и с остальных активов Дерипаски.

Олег Дерипаска: На мне поставили клеймо. Это так просто: плохая Россия, злые козни ну и плохие русские. Назовите любое имя прохожему на улице Москвы – кого это волнует? Ну, решили использовать мое имя, о'кей. Но теперь я хочу посмотреть, как отреагирует американская система правосудия. Это очень простой процесс. Министерство юстиции представит факты. Я надеюсь, оно не будет прятаться за вывеской национальных интересов или защиты источников разведки. Я – бизнесмен, предприниматель, промышленник. Что может помешать им просто представить факты суду? А судья решит, удовлетворяют они требованиям, необходимым для введения санкций против меня и моих компаний, или нет.

Подозрения в предвыборном сговоре Дерипаска называет абсурдом.

– Это похоже на историю из Оруэлла. Это абсурд. Манафорт оказывал услуги компании, в которую я инвестировал или которую создал. Все отношения прекратились лет семь-восемь назад. Может, и больше, – говорит он. – После 2011 года никаких отношений не было, я проверил. Единственное, что интересует моих юристов, – найти его и в судебном порядке потребовать возвращения денег, которые он получил в качестве кредита и так и не вернул. Деньги, кстати, не маленькие, 50 миллионов. Но мне не дали возможности обратиться к правосудию. Никакая юридическая фирма не хотела связываться, потому что из-за всех этих публикаций это отразилось бы на ее репутации. Мне понадобилось девять месяцев, чтобы найти адвоката, который согласился взять это дело.

Юристы Дерипаски считают, что включение их клиента и его компаний в санкционный список было необоснованным, поскольку в них имеются ссылки на газетные статьи и его старые интервью. Свой ущерб олигарх оценивают в 7,5 миллиарда долларов, но не настаивает на компенсации. Значительная часть материалов, на основании которых действовал Минфин, остается секретной.

Странно только, что юристы олигарха до сих пор не нашли Манафорта. Его никто не прячет. В настоящее время он отбывает по приговору суда семь с половиной лет лишения свободы, а с июня прошлого года находился в предварительном заключении. Вот только миллионов у него уже нет – они конфискованы.