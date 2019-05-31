Зеленский утвердил новый состав СНБО
- 31.05.2019, 16:12
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Он вывел из него четырех чиновников из команды предыдущего президента Украины и ввел представителей своей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ обнародован на сайте президента Украины, пишет «Гордон».
Согласно указу, Зеленский возглавил СНБО, секретарем стал Александр Данилюк. В состав СНБО также вошли первый заместитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Администрации Президента Андрей Богдан, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
Президент вывел из состава СНБО Александра Турчинова, экс-главу Генштаба ВСУ Виктора Муженко, экс-главу АП Игоря Райнина и министра информационной политики Юрия Стеця.
СНБО, согласно действующей Конституции Украины, – это координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны государства. Его главой является президент, он формирует персональный состав совета.