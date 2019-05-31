закрыть
31 мая 2019, пятница, 17:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Зеленский утвердил новый состав СНБО

  • 31.05.2019, 16:12
  • 1,277
Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба президента Украины

Он вывел из него четырех чиновников из команды предыдущего президента Украины и ввел представителей своей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ обнародован на сайте президента Украины, пишет «Гордон».

Согласно указу, Зеленский возглавил СНБО, секретарем стал Александр Данилюк. В состав СНБО также вошли первый заместитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Администрации Президента Андрей Богдан, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Президент вывел из состава СНБО Александра Турчинова, экс-главу Генштаба ВСУ Виктора Муженко, экс-главу АП Игоря Райнина и министра информационной политики Юрия Стеця.

СНБО, согласно действующей Конституции Украины, – это координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны государства. Его главой является президент, он формирует персональный состав совета.


популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип
Цыганский романс
Цыганский романс Валерий Карбалевич
Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич