Стало известно, какой будет погода в первые дни лета 1 31.05.2019, 16:19

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Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

В первый день календарного лета погоду в основном будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Балтики, — дождей он принесет немного, но будет облачно, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

1 июня ночью по северо-западу, днем лишь местами по стране кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром кое-где слабый туман. Ветер северо-западный, западный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8...13°С, максимальная днем +20...26°С.

В воскресенье скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося на восток страны. В отдельных районах республики не исключены короткие летние дожди и грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха минимальная ночью +9...15°С, максимальная днем +19...26°С, по югу до +28°С.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе минимальная температура ночью составит +10...17°С, максимальная днем +23...29°С. Во многих регионах республики будет преобладать сухая погода.

Как отмечают специалисты, в целом май соответствует климатической норме, только по Гомельской, Могилевской областям на пару градусов было теплее. Количество осадков в большинстве регионов — около средних многолетних значений. Местами выпало 2 месячных нормы осадков, но есть районы по югу страны, где выпало почти 3 майские нормы. В рекордсменах по избытку дождей — Лунинецкий район Брестской области, где при норме 57 мм выпало 176 мм.