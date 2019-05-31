Российский рубль завершает май самым сильным падением в 2019 году 31.05.2019, 16:28

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Фото: Reuters

На валюту РФ повлияло резкое снижение цен на нефть.

Российский рубль падает к доллару четвертую сессию подряд и может завершить май максимальным падением за пять месяцев под влиянием резко дешевеющей нефти и снижения аппетита к риску на глобальных рынках, пишет finanz.ru.

"Мы наблюдали определенный ажиотаж вокруг российских активов, который длится уже не первый месяц, поэтому сейчас на редкость подходящий момент для коррекции, - считает аналитик Credit Suisse Group AG в Лондоне Алексей Погорелов. - В перспективе нескольких дней, может недели, возможно ослабление до 66/$ - рубль не может торговаться в вакууме и поэтому будет реагировать на изменение внешних рынков, которые находятся в режиме постоянного risk-off".

Котировки Brent упали ниже $65 за баррель впервые с февраля из-за начала торгового конфликта США с Мексикой. На фоне бегства в качество валюты EM по итогам месяца демонстрируют самое сильное падение с августа прошлого года.