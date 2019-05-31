«Декрет о «тунеядцах» создает только дополнительные расходы в экономике» 5 31.05.2019, 16:39

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Александр Бухвостов

Белорусы не хотят работать за 150 долларов в месяц.

Профсоюзный активист Александр Бухвостов объяснил «Радыё Рацыя», почему в Беларуси продолжают увольнять больше, чем принимать на работу.

- Объяснить такую ​​статистику можно, исходя из несколько факторов. Во-первых, в Беларуси сокращаются объемы производства. Во-вторых, многих не устраивает уровень зарплат, и они увольняются, чтобы найти более высокооплачиваемую работу. В связи с этим нужно вспомнить, что многие ищут работу за рубежом - едут в Россию, Польшу, Литву.

Надо отметить, что многие белорусские предприятия работают достаточно плохо, поэтому рабочие там и не хочет задерживаться.

- Станет ли декрет о «тунеядцах» стимулом для того, чтобы люди как можно быстрее трудоустроились?

- Не думаю. Если власти думают, что те, кого называют "тунеядцами", не хотят работать, то глубоко ошибаются. Люди хотят работать, но вопрос: за какой заработок? Поэтому сначала власти должны предложить достойные зарплаты для всех, а уж затем что-то требовать.

Естественно, что человеку лучше работать в теневом режиме, чем ходить пять дней в неделю на работу за 300 рублей в месяц. Никто же не хочет работать за бесплатно, а власть к этому принуждает.

Я вообще считаю, что выше упомянутый декрет не только не принесет пользы, а он вообще создает дополнительные расходы в экономике. И, естественно, не решает проблему безработицы.