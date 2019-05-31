Про подарок Путина Кристине Киршнер Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы»

31.05.2019, 16:49

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Владимир Путин и Кристина Киршнер в Буэнос-Айресе в 2014 году

Вопросы в лавку.

Интересно. Про подарок Путина Кристине Киршнер.

«Бумаги Киршнер» были куплены Российской Федерацией в самой известной на этом рынке — рынке исторических писем, автографов и документов — магазине «Галерея Кеннет Рэндалл» (The Kenneth.W.Rendell Gallery inc.), что в Нью-Йорке по адресу 989 Мэдисон авеню.

Эта антикварная лавка (очень репутационная, кстати) всегда сертифицирует подлинность/аутентичность документа.

Сейчас в ней, например, продается автограф Екатерины Великой на письме, написанном через три месяца после восшествия на престол. И письмо Антона Чехова.

Так что вопросы в лавку.

Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы»