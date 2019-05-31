Про подарок Путина Кристине Киршнер
- Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы»
- 31.05.2019, 16:49
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Вопросы в лавку.
Интересно. Про подарок Путина Кристине Киршнер.
«Бумаги Киршнер» были куплены Российской Федерацией в самой известной на этом рынке — рынке исторических писем, автографов и документов — магазине «Галерея Кеннет Рэндалл» (The Kenneth.W.Rendell Gallery inc.), что в Нью-Йорке по адресу 989 Мэдисон авеню.
Эта антикварная лавка (очень репутационная, кстати) всегда сертифицирует подлинность/аутентичность документа.
Сейчас в ней, например, продается автограф Екатерины Великой на письме, написанном через три месяца после восшествия на престол. И письмо Антона Чехова.
Так что вопросы в лавку.
Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы»