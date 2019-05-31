Ученые рассказали о прародителях человеческой цивилизации 31.05.2019, 16:51

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Исследователи смогли выяснить, кем были первые фермеры и скотоводы в Африке.

Международная группа ученых, которая состояла из археологов, генетиков и кураторов музеев из Европы, Северной Америки и Африки, рассказала о том, кем были первые люди, которые поселились к югу от Сахары тысячи лет назад, сообщает zn.ua со ссылкой на EurekAlert!.

Отмечается, что в ходе исследования ученые изучили 41 древний скелет, который хранился в национальных музеях Кении и Замбии, а также в Музее Ливингстона в Замбии. Исследователи отмечают, что ранее вопрос о появлении первых людей, которые выращивали скот и растения для употребления в пищу, был открыт из-за недостатка археологических свидетельств. Первой формой производства продуктов питания, которая распространилась в Африке, было разведение скота: овец и коз.

Оказалось, что в распространении скотоводства в Кении и Танзании участвовали группы людей, происходившие из северо-восточной части Африки. Они пришли в Восточную Африку и смешались с местными фуражирами 3500-4500 лет назад. Затем пастухи и охотники-собиратели оказались генетически изолированными друг от друга, но продолжали жить бок о бок.

Кроме того, еще один значительный сдвиг произошел 1200 лет назад, тогда в регион прибыли народы с северо-востока и запада Африки. Группы внесли генетический вклад в родословные, сформировав генетические особенности, которые до сих пор наблюдаются у многих жителей Восточной Африки.