Зеленский: Надеюсь, санкции против РФ будут продолжены до полного возвращения наших территорий 1 31.05.2019, 17:16

Фото: МИД Польши

Президент Украины встретился с министрами иностранных дел Польши и Швеции.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продолжение санкционной политики против России до полного освобождения временно оккупированных украинских территорий.

Об этом он сказал во время встречи с министрами иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и Швеции Маргот Вальстрем, сообщила «Гордону» пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Швецию и Польшу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и содействие в вопросе освобождения пленных.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России, и надеюсь на ее продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью", – заявил президент.

Он подчеркнул важность борьбы с "коррупцией, бедностью и экономической стагнацией".

Вальстрем и Чапутович подтвердили поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращению всех пленных украинцев, незаконно захваченных Россией, а также в вопросах евроинтеграции Украины.

"В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства в этом году Владимир Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения. Президент также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским союзом и НАТО", – сообщили в пресс-службе.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая.

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.