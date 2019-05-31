Минские школьники записали аудио, как учительница требует деньги на подписку 1 31.05.2019, 17:23

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Средняя школа № 180

В разговоре с классом учительница перешла на крик.

В редакцию «Радыё Свабода» прислали аудио, на котором слышно, как из учеников 180-й средней школы Минска требуют сдать деньги за подписку на газету и журнал. В разговоре с классом учительница переходит на крик.

«Я что, себе на памятник собираю? Что, рубль восемьдесят такие большие деньги?» - повышенным тоном обращается к детям учительница. И жалуется, что за тех, кто отказывается сдавать, она будет вынуждена доложить из собственного кармана.

В неразборчивое разговоре учеников на заднем плане слышно название ведомственного издания Министерства по чрезвычайным ситуациям «Юный спасатель» - оно регулярно фигурирует в жалобах родителей и детей на принудительную подписку.

Журналисты спросили у директора СШ № 180 Ирины Данилович, есть ли в их школе принудительная подписка на госиздании.

«У нас такого быть не может, так как все дети сами заинтересованы. Однозначно нет», - ответила она.

«Это банальный шантаж и вымогательство»

«Это банальный шантаж и вымогательство» - так прокомментировала ситуацию с принудительной подпиской белорусская писательница и эксперт в области образования Евгения Пастернак. В прошлом году она обратилась с открытым письмом к главному редактору газеты «СБ. Беларусь сегодня» с призывом положить конец принудительной подписке на его издание.

«Министерство образования недавно выпустилo очередное распоряжение о том, что никто не имеет права принуждать никого к подписке. Очередное «бла бла бла». Фишка в том, что министерство говорит одно, а исполкомы - другое. В школе ситуация незавидная, потому что она в любом случае «получит по голове». Если они не будут подписываться, «получат по голове» от своего непосредственного начальства - управления образования исполкома, потому что нормы на подписку спускаются оттуда. А если кто-нибудь выложит такую запись и докажет, что кого-то заставляли подписываться, то они тем более «получат по голове», потому что Министерство образования сказала, что нельзя заставлять подписываться. Они - крайние в любом случае», - говорит Евгения Пастернак.

Она добавляет, что в ситуации с подпиской «все это на совести родителей».

«До тех пор, пока родители дают деньги, пока они подписываются, эта мерзость будет продолжаться», - считает эксперт.