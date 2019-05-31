Активистка движения «Матери 328»: Эта власть не работает 31.05.2019, 17:48

Систему нужно менять.

Почему матери, принимавшие участие в голодовке, проходившей в Калинковичах в апреле-мае 2018 года, опять обращаются к «депутатам»? Об этом пишет «Гомельская весна».

30 мая родственники осужденных по ст. 328 УК РБ из Гомеля, Жлобина, Светлогорска, Могилева, Минска и других городов Беларуси в шестой раз с начала весенней сессии парламента собрались в столице у здания «палаты представителей».

Как стало известно из разговора Татьяны Каневской, матери осужденного по ст. 328 УК РБ, с «депутатом» Василием Чеканом, 24 мая поправки в ст. 328 УК РБ были включены в законопроект, предусматривающий также изменения в законодательстве о допинге и экстремизме. Пакет поправок был направлен на согласование во все заинтересованные органы.

Активисты подготовили обращение к «депутатам» и в заинтересованные органы с просьбой не затягивать сроки согласования законопроекта. Они опасаются, что если в начале июня процедура согласования не будет закончена, депутаты не успеют в рамках весенней сессии рассмотреть законопроект во втором чтении.

«На основании ст.ст. 97, 99 Конституции Республики Беларусь, руководствуясь ст.ст. 41, 44, 54 Закона о Национальном собрании Республики Беларусь, ПРОСИМ согласовать правки в Законопроект и вернуть его в «палату представителей» для окончательного принятия не позднее 8 июня» - цитата из обращения.

К родственникам вышел заведующий отделом по работе с обращениями граждан Виктор Сазон:

«Если вас не удовлетворят результаты заседания «палаты представителей», назначенного на 13 июня, я запишу 5 человек на прием к Михневичу (председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности, профильной комиссии по рассмотрению поправок в ст. 328 УК РБ)».

После ознакомления с обращением его подписали все присутствующие – 47 человек. Обращение было подано и зарегистрировано в «палате представителей» и совете министров.

Затем родственники осуждённых направились на митинг, организованный «Движением матерей 328», для дальнейшего сбора подписей.

Мама девушки, осужденной за наркотики, минчанка Галина Гончаренко, сказала, что после семидесятой подписи перестала их нумеровать.

«К окончанию митинга подошла группа молодежи, человек 10. Ребята в интернете увидели стрим и примчались подписать обращение о снижении сроков по ст. 328. Сказали, что в их дворе уже почти не осталось молодежи – говорит Галина. – Собрала еще около 40 подписей. Завтра утром я отнесу обращения в Следственный комитет, Верховный суд, Генпрокуратуру и МВД».

Родственники осужденных надеются, что собранные подписи помогут что-то изменить, и депутаты выполнят свою работу. Поэтому очень символично именно у стен «парламента» сегодня прозвучало заявление Татьяны Каневской о том, что она намерена участвовать в предстоящих парламентских выборах.

«Я приняла это решение потому, что за два года борьбы за сына, получая на все наши обращения к представителям власти «ответы под копирку», убедилась, что «депутаты» не хотят или бояться менять законы. Я хочу попробовать сломать эту систему изнутри, – говорит Татьяна. – И хочу обратиться к госпоже Ермошиной. В прошлом году вы сказали, что матери осужденных пытались влезть во власть. Я вам отвечу: да, пытались и будут пытаться. Потому что эта власть не работает».